Parceria abre novos cursos gratuitos de capacitação na área rural em Penedo

Inscrições abertas a partir do dia 07 de fevereiro na SEMADA

Decom Penedo

Melhorar a qualidade de vida do homem e da mulher do campo em Penedo é política pública permanente do governo Ronaldo Lopes.

A gestão Crescendo Com Seu Povo regulariza as estradas vicinais como nunca se fez na história de Penedo, assistência que permite atender as demandas dos demais setores e inclui a população do meio rural nos serviços da Prefeitura de Penedo.

Agora, a Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) dá mais um passo em direção ao trabalhador rural, abrindo diversos cursos gratuitos de capacitação, todos ofertados em parceria com o SENAR (Sistema Nacional de Aprendizagem Rural).

As inscrições estarão abertas na sede da SEMADA Penedo a partir do dia 07 de fevereiro, apenas para pessoas maiores de 18 anos que precisam apresentar RG, CPF e comprovante de residência no ato da inscrição na pasta situada na Avenida Wanderley, próxima da Toca do Índio.

A procura pelos cursos ofertados é o que vai definir a realização de cada capacitação de curta duração, com pelo menos 15 estudantes por turma.

Confira as áreas que serão ofertadas

– Piscicultura Básica

– Cultura da Mandioca

– Cultura do Inhame

– Fruticultura (Básica, Enxertia, Tratos culturais)

– Olericultura Básica – Hortaliças

– Olericultura Controle de pragas e doenças

– Industrialização de doces

– Lacticínios

– Processamento de polpa de frutas

– Informática Básica

– Programa Inclusão Digital Rural

– Apicultura (Básica, Manejo, Pólen, Própolis)

– Bovinocultura de leite (Alimentação, Ordenha manual, Sanidade, Tratador)

– Suinocultura

– Eletricista Rural