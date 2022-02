Parceria Consultoria abre vagas de emprego pelo Brasil

A Parceria Consultoria, empresa especialista em recrutamento e seleção, abre vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais especializados em diferentes áreas de atuação pelo Brasil. Veja as oportunidades e como se candidatar, abaixo!

Parceria Consultoria anuncia oportunidades em todo Brasil

A Parceria Consultoria está oferecendo novas oportunidades em diferentes empresas espalhadas pelo Brasil. As vagas são destinadas às companhias de pequeno e grande porte, com chances exclusivas para candidatos PCD. Acompanhe as funções disponíveis e regiões de atuação:

Operadora de Laser (Rio de Janeiro);

Analista de Recursos Humanos – foco em treinamento (Rio de Janeiro);

Engenheiro de Software (Recife);

Auxiliar Administrativo (Rio de Janeiro);

Mecânico (Marabá);

Motorista de Caminhão Pipa (Rio de Janeiro);

Motorista de Caminhão (Rio de Janeiro);

Representante Comercial Pleno (Campinas);

Analista Contábil Pleno (Rio de Janeiro);

Representante Comercial (São Paulo);

Médico Reumatologista (Rio de Janeiro);

Motorista de Distribuição (Canoas);

Ajudante de Distribuição (Canoas);

Digitador (Rio de Janeiro).

Todas as oportunidades exigem experiência e qualificações que alteram conforme o cargo pretendido.

Todo o processo de recrutamento será realizado pela empresa Parceria Consultoria. Apenas as entrevistas finais serão feitas pelas indústrias contratantes.

As informações sobre os requisitos, benefícios e faixa salarial estão disponíveis no link de cada posição ofertada pela recrutadora, e podem ser analisados através do site de participação.

Como realizar a sua inscrição

Para participar do processo de recrutamento da Parceria Consultoria, os interessados deverão preencher uma ficha profissional na vaga em que pretende atuar, através do link de inscrição.

Durante o preenchimento, é importante atentar-se ao preenchimento correto de todos os campos obrigatórios, como informações pessoais e profissionais.

