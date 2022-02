Paredão: saiba como será a dinâmica da semana no BBB 22

Como já é de costume, Tadeu explicou durante o programa desta quinta-feira (24) como será a dinâmica da sexta semana do BBB 22. Confira abaixo:

A prova é de resistência e em dupla. Os vencedores tão que escolher quem pega a liderança e quem garante a imunidade. A primeira dupla a deixar a prova está no paredão.

O paredão de domingo será triplo. O anjo imunizará uma pessoa e o líder indica outra. A casa será dividida em duplas, as mesmas de quinta-feira, e cada uma dará um voto em consenso no confessionário. O participante que fez dupla com o líder votará sozinho com peso dois.

