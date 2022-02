‘Paredão Tropical’ celebra essência preta e reúne Brown, Gaby, Xanddy e Lia de Itamaracá

Foto: Divulgação

O ‘Paredão Tropical’ pretende movimentar as ruas da capital baiana durante o carnaval. O evento reuniu Carlinhos Brown, Gaby Amarantos, Xanddy, Lia de Itamaracá, Larissa Luz e os blocos Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Didá para a realização de um show chamado ‘100 janelas históricas de Salvador’. A festa é para homenagear a música preta percussiva, a essência do Carnaval.

O segredo está em torno do local do evento, que não foi revelado. A produção é da cervejaria Devassa e o espetáculo será transmitido ao vivo neste domingo (27), às 20h45. O público poderá assistir a tudo através do do Multishow, na TV e do YouTube, da Devassa.

“Faremos um domingo de carnaval histórico para mostrar a força da percussão na sua pluralidade, por meio da união entre diferentes batidas em um espetáculo que resgata e reverencia as raízes”, explica Ilana Lencastre, gerente de marketing da cerveja do segmento Mainstream do Grupo HEINEKEN Brasil.

O Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Didá são referências e tocarão no “Paredão Tropical”, separados por janelas. O espetáculo transitará por ciranda, carimbó, samba reggae, maracatu e frevo, em alusão às manifestações folclóricas originárias do Norte-Nordeste.