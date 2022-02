‘Paredão Tropical’ surpreende ocupando praça Castro Alves

Foto: Allana Gama



Um show e tanto em um dos pontos mais marcantes do Carnaval de Salvador. Foi isso que o ‘Paredão Tropical’ proporcionou na noite deste domingo (27) no edf Sulacap, na Praça Castro Alves. O evento reuniu em um só lugar Carlinhos Brown, Gaby Amarantos, Xanddy do Harmonia do Samba, Lia de Itamaracá, Larissa Luz e os blocos Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Didá.

A apresentação começou com a voz de começou com Lia de Itamaracá que cantou o clássico ‘Quem me deu foi lia’. Na sequência, se apresentou Larissa Luz. Ela trouxe grande canções que representam o sertão e a capital soteropolitana – ‘Maracatu Atômico’, ‘Protesto Olodum’ e ‘O que se cala’.

O cacique Carlinhos Brown deu um show trazendo ‘Amantes Cinzas’, ‘Charles Ilê’ e ‘Meia inteira’, canção da sua autoria. O artista tocou um pandeiro e cantou no centro do prédio, que é um dos mais tradicionais da capital. O Ilê Aiyê trouxe, com muita emoção, a música ‘Que Bloco é Esse’, que representa a essência negra e a potência que o Primeiro Bloco Afro do Brasil tem!

*Matéria em andamento

neste domingo (27) O evento reuniu Carlinhos Brown, Gaby Amarantos, Xanddy, Lia de Itamaracá, Larissa Luz e os blocos Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Didá. O show chamado ‘100 janelas históricas de Salvador’ foi em homenagem a música preta percussiva, a essência do Carnaval.

O segredo em torno do local do evento, que não foi revelado anteriormente, causou um burburinho na web. A produção foi da cervejaria Devassa e o espetáculo foi transmitido ao vivo pelo canal do Multishow, na TV e do YouTube, da Devassa.