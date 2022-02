Paripe: 3ª edição da ‘Feirinha na Garagem’ acontece no mês março; veja como participar

O projeto de exposição para pequenos empreendedores “Feirinha na Garagem” acontece nos dias 5 e 6 de março, no bairro de Paripe em Salvador. O evento que chega a sua 3ª edição tem vagas limitadas para expositores participantes e recebe inscrições até o dia 27 de fevereiro através do e- mail ou telefone no número (71) 99262-8997.

A iniciativa que leva o nome “Feirinha na Garagem” surgiu após Dona Dilmara, idealizadora do projeto, usar a garagem da sua casa para ajudar os pequenos empreendedores locais criando uma pequena exposição.

Agora, na 3ª edição, o projeto funcionará nos dias 5 e 6 de março, sábado e domingo, das 9h às 18h, em uma nova estrutura montada na rua 1 de abril em Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador.

Veja mais notícias sobre Salvador em iBahia.com