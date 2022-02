ParkShopping de Brasília – DF abre novas vagas de emprego; confira os cargos

No Distrito Federal, o ParkShopping de Brasília faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOJAS Vendedor(a) SNC Auxiliar de cozinha Companhia do Churrasco Churrasqueiro Companhia do Churrasco Vendedor(a) Enjoy Estoquista TROUSSEAU Vendedor(a) VIA MIA

Sobre o ParkShopping

O ParkShopping foi inaugurado em 1983 e faz parte da história de Brasília há mais de 30 anos. É o local preferido do público para compras, lazer e diversão. “Com um mix de lojas variado e democrático, o ParkShopping oferece aos clientes o que há de melhor em vestuário, perfumaria, calçados, eletrônicos e outros segmentos. O shopping também conta com cinemas, áreas de lazer para crianças e adolescentes, praça de alimentação ampla e o Espaço Gourmet, que abriga grifes da alta gastronomia: Barbacoa, La Tambouille, Le Vin, Pinguim e Pecorino.”

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do site www.recrutasimples.com.br e cadastra-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

