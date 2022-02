Parque de diversões, complexo esportivo e 190 lojas compõem shopping em Lauro de Freitas

O shopping de um novo tempo. É assim que o Parque Shopping Bahia se apresenta. Pensado como um espaço para a família, o empreendimento localizado em Lauro de Freitas reúne atrações para todas as idades e novidades exclusivas no estado.

O centro de compras e lazer conta com mais de 190 operações, entre elas 9 lojas- âncoras, 11 megalojas e 28 operações na Praça de Alimentação, além de uma Alameda Gourmet com 5 restaurantes renomados, como o Outback Steakhouse, o Five Sport Bar e a Torre de Pizza.

Tem também diversão para crianças maiores no Arenas Evo, o maior complexo esportivo do Brasil dentro de um shopping center. O espaço, representado pelo PSG Academy e Team Águia, dispõe de quatro campos de grama sintética e quadras de areia para prática de futevôlei, beach tênis e vôlei de praia.

Os pequenos também podem aproveitar inúmeras opções de lazer e entretenimento, a exemplo do Magic Games Park, um megaparque de diversões com 7,5 mil metros quadrados de puro entretenimento para a criançada.

Como não poderia deixar de ser, o shopping também tem um mix de serviços para ajudar os clientes no seu dia a dia, como a Petz, a clínica ClivaleMais, o laboratório Linus Pauling, o supermercado Hiperideal e, mais recentemente, a nova unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Lauro de Freitas, que se instalou no shopping com os serviços do Detran Bahia.