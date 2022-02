Parque Tecnológico abre edital com vagas para incubação online de novas startups

O Parque Tecnológico de Salvador tem novo edital com vagas para startups de base tecnológica participarem do programa de incubação da Áity disponíveis. As inscrições para as 14 vagas ficam abertas até o dia 22 de março.

Os empreendedores baianos selecionados contarão com um programa de incubação online, com duração de dois anos, e receberão. Dentre os pré-requisitos, é necessário que o candidato seja micro e pequenas empresas de Base

Tecnológica (EBT) ou Startups, que possuam CNPJ com até 6 anos de existência, com registro na Junta Comercial do Estado da Bahia e faturamento anual inferior a R$ 4,8 milhões. As inscrições são feitas a partir do site.

O projeto criado com o objetivo de apoiar as empresas do estado da Bahia, fazendo serviços de acompanhamentos de forma remota ou presencial, como a orientação para elaboração e encaminhamento de projetos para captação de recursos junto às agências de fomento e instituições de apoio.

Para maiores explicações do edital, a iniciativa proporcionará uma live através do canal do Youtube do Parque na próxima quarta-feira (23), a partir das 18h30, acontece um que irá esclarecer e trazer mais informações.

Veja mais notícias sobre Empregos em iBahia.com