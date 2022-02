Parte de passarela cede e pedestres caem na pista em Valéria; veja vídeo

Um trecho da passarela que liga os bairro da Palestina e Valéria, em Salvador, cedeu por voltas das 14h deste sábado (12). Segundo uma fonte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), duas pessoas caíram no momento em que atravessavam a passarela. Um motociclista foi atingido por parte do concreto que caiu em direção à pista.

Três ambulâncias estão no local e fazem o suporte aos feridos, duas da SAMU e uma da concessionária Via Bahia. O paciente mais grave seria uma senhora ainda não identificada que possui uma fratura no membro inferior.

Segundo nota divulgada pela Via Bahia, concessionária responsável pela BR-324, as causas do acidente estão sendo apuradas após o ocorrido. A empresa afirmou que presta todo apoio às vítimas do acidente e que a passarela está interditada.

Ainda em nota, a Via Bahia revelou que a passarela passou por vistoria recentemente, através de uma empresa especializada, e não apresentou nenhum tipo de irregularidade.

