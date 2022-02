Participantes entram na ‘Casa de Vidro’ do ‘BBB 22’; Douglas Silva aperta botão

Na manhã desta sexta-feira (11) os novos moradores da “Casa de Vidro” entraram no reality show em busca de novas vagas na disputa por R$1,5 milhão. Gustavo e Larissa si viram pela primeira vez ao entrarem no local inserido na academia, mas para ter acesso aos outro brothers foi necessário apertar um botão que estava no gramado.

Douglas Silva foi o responsável por apertar o botão e liberar a dinâmica. Ele foi o primeiro participante a sair da casa quando foi liberado pela produção e não pensou duas vezes antes de pressionar o apetrecho que estava do lado exterior.

A votação para saber se os pipocas entram na casa mais vigiada do Brasil estará disponível através do site do Gshow, e no domingo (13), Tadeu Schmidt revelará se eles entram ou não no reality. Gustavo e Larissa podem ingressar com imunidade na primeira semana, além de um voto em conjunto para alguém da casa.