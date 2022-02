Partiu Jeri? Veja guia de viagem para um dos destinos mais procurados do Ceará

Foto: Acervo / Erick Issa



Jericoacoara se tornou, nos últimos anos, um dos destinos mais procurados do Brasil. A forma mais prática de chegar é voando para o aeroporto local, porém, como os voos são poucos, o preço costuma ser bem alto, o que faz muitos turistas optarem por voar até Fortaleza e seguir viagem a partir da capital cearense. Caso não tenha tempo de passar dias em Jeri, há a possibilidade de fazer um bate volta saindo de Fortaleza. Mas vale a pena? Depende! Se você tiver com pouco tempo, tudo bem, pode fazer o bate volta, mesmo sabendo que vai ser super cansativo. O bate volta costuma partir dos hotéis de Fortaleza entre 3h30 e 4h da madrugada. Depois de 4h30 de estrada, com uma parada para o café, enfim chega-se a Jijoca de Jericoacoara. Os voos para Fortaleza são muito mais baratos que aqueles para o aeroporto de Jeri. Daqui de Salvador, há voos diretos para a capital cearense através das companhias Gol e Latam, além da Azul fazer esse trecho, mas com escala em Recife. É super comum achar ida e volta Salvador/Fortaleza por valores promocionais entre R$ 270 e R$ 300, quando direto para Jeri, os preços são sempre acima de R$ 700.

Por do Sol em Jeri é encantador (Foto: Acervo / Erick Issa)

Eu aproveitei minha terceira ida à capital do Ceará e decidi que era hora de conhecer esse destino que tem encantado e se tornado cada vez mais popular. Como não tinha tempo de me hospedar em Jeri, acabei escolhendo o bate volta, que, como eu disse, é bem cansativo. Por isso, você pode ir para Jeri saindo de Fortaleza sem problemas, mas prefira passar alguns dias por lá, afinal é muita beleza para se explorar em poucas horas. É importante saber que várias empresas realizam transfer de Fortaleza para Jeri e vice-versa, bem como o bate volta. Os preços podem variar de uma agência para outra. Quando fui, deixei meu passeio a cargo da Fortaleza Travels, que, em preços atuais, cobra R$ 179 pelo bate volta, enquanto pacotes de 2 dias com 1 noite de hospedagem saem por R$ 350 (por pessoa) com contratação validada a partir de duas pessoas, ou seja, precisa ter um viajante a mais com você. Quem preferir transfer exclusivo, deve preparar o bolso. Nas minhas pesquisas, achei valores que ultrapassavam R$ 1.000. Para quem deseja alugar um carro, só indico se for motorista experiente em dirigir veículos 4×4, afinal, alguns trechos são bem complicados para motoristas iniciantes, podendo deixar com dor de cabeça até os mais experientes. Jeri tem diversas atrações naturais, uma mais bonita que a outra. Prepare para se apaixonar e não deixe de fazer lindas fotos. Vamos conhecer esses lugares?!



Árvore da Preguiça é um dos destinos mais concorridos de Jeri (Foto: Acervo / Erick Issa)

Se você deseja conhecer o famoso point do lugar, fale com seu guia. O passeio ao Buraco Azul não costuma ser incluso no roteiro do bate volta e deve ser pago à parte, podendo custar entre R$ 50 e R$ 90 por pessoa. É necessário sinalizar ao guia para encaixar o passeio antes de seguir da Lagoa do Paraíso para a Árvore da Preguiça, que é a segunda parada do bate-volta.

Depois de tantas horas na estrada, a primeira parada costuma ser a Lagoa do Paraíso, com suas verdes e tranquilas águas. Aqui, o turista aproveita as famosas redes na água para fazer uma das fotos mais concorridas de Jeri. Também há outros pontos para tirar boas fotos, como os caminhos de madeira dos restaurantes à lagoa e aquelas espécies de casinhas que o turista sobe para apreciar a vista e sentir a brisa. É na Lagoa do Paraíso que você deve almoçar. Escolha o restaurante que melhor encaixa no seu bolso, mas fique atento porque algumas agências costumam te levar para o restaurante mais caro e tentam evitar que você coma em locais mais baratos sob justificativa de pagamento de uma taxa para voltar a acessar a área da lagoa. Passeio do Buraco Azul é feito à parte ( Foto: Acervo / Erick Issa)

Saindo da lagoa do paraíso, o ônibus que te trouxe até Jeri sai de cena. Agora é hora de pegar uma 4×4 e sacolejar pela areia até chegar numa das atrações mais concorridas de Jericoacoara, a árvore da preguiça. Localizada à beira-mar, a árvore é mesmo encantadora, A disputa para tirar uma foto é grande, porém organizada. Duas filas, em lados opostos da árvore, serviam de espera para o visitante. Consegui tirar minha foto com rapidez, pois, ao contrário de muitos turistas, me preocupo com o espaço de cada um. Quando o lugar é concorrido, tento fazer as fotos rapidamente para não atrapalhar o direito de todos que ali estão. Por falar em educação, é proibido subir na árvore, sob pena de multa, mas tinha muita gente cometendo esse delito na maior cara de pau.

E eu que pensei que a Pedra Furada ficasse à beira-mar e tivesse fácil acesso. Tadinho de mim. O périplo estava apenas começando. Depois de conhecer a Árvore da Preguiça, seguimos viagem até a Vila de Jericoacoara, onde seria a vez de caminhar até outro ponto turístico famoso, a Pedra Furada. Ao chegar na Vila, são duas opções: caminhar por 40 minutos ladeira acima ou alugar um veículo de tração animal. Como sou totalmente contra a exploração dos bichos, fui a pé. Vale lembrar que depois da caminhada, é preciso descer até a praia por uma espécie de morro. Muito cuidado para não escorregar! Por sorte, a maré estava cheia, o que permitiu encontrar a Pedra Furada ainda mais bonita com o vai e vem das ondas. Só digo uma coisa: vale muito a pena o esforço para conhecer essa atração. Um lugar lindo e de energia incrível! Atenção: vá com calma. Se atente aos movimentos e ao tempo, principalmente se estiver em um bate-volta, afinal tem horário para sair de lá caso não queira perder o Pôr do Sol nas dunas.