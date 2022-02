Passagem mais barata: chefe da Latam explica como isso acontece.

De madrugada a passagem é mais barata. Quem nunca ouviu falar disso alguma vez na vida? Muitos são os brasileiros e brasileiras que deixam para pesquisar preços de passagem depois das 00h:01min, acreditando que esse é o horário ideal para conseguir uma promoção. Contudo, segundo o presidente da Latam, Jerome Cadier, o horário não tem muita diferença. A única garantia 100% de que se conseguirá algum desconto é se comprar a passagem com antecedência.

Em entrevista ao podcast de finanças e investimentos PrimoCast, o executivo respondeu a essa questão e explicou como acontece a precificação das passagens aéreas.

Veja também: Preço de passagens aéreas sobem 56,8% nos últimos 12 meses

Precificação

De acordo com Cadier, o preço de uma passagem é estabelecido de acordo com o tempo que falta para a viagem. Para exemplificar isso, digamos que faltam seis meses para a decolagem e a empresa estabeleceu que, até aquele momento já deveriam ter sido vendidos 10% dos assentos, mas foi alcançado somente 8%. Para alcançar sua meta, nesse momento, a empresa vai abaixar o preço das passagens.

Por outro lado, se, por exemplo, 15% das passagens tiverem sido vendidas então o preço aumentará.

Turismo e Negócios

Outro indicador utilizado pelas empresas é a análise do tipo de viagem que está sendo buscada. No momento da pesquisa o sistema analisa se a compra inclui ou não final de semana. Se inclui isso é interpretado como viagem de turismo. Por outro lado, “se está indo na segunda e voltando na quarta, provavelmente é uma viagem corporativa”, afirma Jerome. No caso da viagem de turismo, a passagem será mais barata, por outro lado, a viagem a negócios é mais cara.

Promoções

Cadier também explicou como são feitas as promoções. Durante cada um mês e meio as empresas fazem um levantamento de como estão as vendas. Se, por exemplo, as vendas para o nordeste estão ruins para o mês de julho, então a empresa pode fazer uma promoção para aquela região.

A dica é que, se você sabe que vai viajar em uma data, compre antecipadamente, se não sabe, espere uma promoção.

Compras durante a madrugada

Segundo o executivo, a história de que as compras feitas durante a madrugada são mais baratas é boato. A preocupação com o número de vezes que se pesquisa um destino também não se justifica. De acordo com o Jerome, as empresas não têm esse nível de sofisticação e inteligência analítica para saber que se a mesma pessoa pesquisou várias vezes é porque ela está interessada na passagem.