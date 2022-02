PAT disponibiliza vagas de emprego em São Sebastião – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Sebastião (PAT) de São Sebastião disponibiliza a abertura de novas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADES Analista contábil Técnico/superior Auxiliar de loja Médio completo Auxiliar de serviços gerais Fundamental completo Babá Não informado Encarregado Médio completo Fiscal de obras Médio completo Motorista de transporte escolar Médio completo Porteiro Fundamental completo Servente de obras Fundamental completo Vendedor externo Médio completo Vigia Não informado Agente de registro Médio completo Armador Fundamental incompleto Atendente Médio completo Auxiliar de loja Médio completo Auxiliar de monitoramento Médio completo Balconista Médio completo Cozinheira Não informado Cozinheiro Não informado Encarregado administrativo Médio completo Lavadora de carros Não informado Mecânico de moto Médio completo Merendeiro Fundamental completo Motorista de caminhão basculante Fundamental incompleto Vendedor interno Fundamental completo Motorista carreteiro Médio completo

INSCRIÇÃO

Os concorrentes em concorrer a uma das vagas escolhidas se inscrever no site do MTE Mais Emprego , ou comparecer na unidade do órgão, situado no Centro, Avenida Guarda Mor Lobo Viana, nº 435, Centro (Shopping Pierotti), no horário de atendimento será das 8h às 17h, em dias úteis.

