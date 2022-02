Patrícia Abravanel homenageia sobrinho após saída do ‘BBB 22’: ‘Corajoso’

Filha de Silvio Santos e tia de Tiago Abravanel, Patrícia Abravanel se pronunciou sobre a desistência do sobrinho do “BBB 22”. Sob o argumento de não saber jogar o jogo, Tiago pegou todos de surpresa ao apertar o botão vermelho e deixar a competição no último domingo. Os participantes do reality se emocionaram e ficaram surpresos com decisão do ator e cantor. Do lado de fora, Patrícia disse que foi preciso coragem para ele tomar tal decisão.