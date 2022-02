Patricia Pillar ganhará indenização de R$25 mil após receber ofensas na web; entenda

Patricia Pillar receberá indenização de R$25 mil após denunciar xingamentos e comentários ofensivos de cinco homens entre os anos de 2016 e 2019. As informações são da colunista Monica Bergamo, da “Folha de S. Paulo”.

Segundo a jornalista, cada um deles deverá pagar R$5 mil à atriz, de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As ofensas partiram do Twitter e da página no Facebook da artista.

Em seu perfil no Instagram, Patricia comemorou a sentença. “A internet não pode ser um espaço de violência e impunidade”, escreveu.