Paulinha Abelha: confira versão de música feita em homenagem à cantora

Paulinha Abelha sempre foi amada por uma legião de fãs. E prova disso, é a canção ‘Paulinha’ feita por um seguidor. Na verdade, a música é uma paródia do single da cantora Mariah Carey chamada “Without You”.

Com a batida do forró eletrônico, a música se tornou uma das mais queridas. Ela é uma declaração de amor e ao mesmo tempo evidencia o sofrimento diante do recém casamento de Abelha. “Se te vejo, rezo, choro / E ao segurança imploro / É linda e é mais linda lá no show / Agora soube que você já se casou / Por que casou?”, diz a letra da música.

Em entrevista a um podcast, a artista contou que a composição foi entregue a ela em 2007. De acordo com os amigos da cantora, ela sempre se emocionava quando cantavam a música para ela.

“Essa música é de 2007, eu era recém-casada. O fã mandou uma carta e o empresário teve essa ideia de fazer uma versão. Na verdade é paródia, mas a gente chama de versão”, contou Paulinha em entrevista ao podcast G1 ouviu.

Paulinha faleceu na noite desta quarta-feira (23). A vocalista da banda Calcinha Preta estava em coma após ser diagnosticada com problemas renais. Ela foi hospitalizada no dia 11 de fevereiro em um hospital de Aracaju após chegar de uma turnê com o grupo. No dia 14, o quadro clínico da artista piorou e ela teve de ser submetida a diálise. No último dia 17, a atualização clínica da artista não foi das mais amistosas. O boletim do Unimed Sergipe informou que a cantora entrou em coma após uma piora. Paulinha seria transferida para um hospital especializado, mas seu quadro não era estável o suficiente.

Confira abaixo a canção completa

