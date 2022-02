Paulinha Abelha: das feiras livres à voz do forró eletrônico do Calcinha Preta

Ao lado do pai, ela trabalhou em feiras livres, mas só ingressou na música como cantora profissional quando assumiu um dos vocais da banda Panela de Barro, ao lado do também cantor Daniel Diau.

Paulinha gravou mais de 20 álbuns com a banda, mas também teve diversas idas e vindas com o grupo. Em 2009, a cantora saiu pela primeira vez do Calcinha Preta. A artista trocou o grupo pelo GDO do Forró, mas alguns meses depois retornou para a banda.