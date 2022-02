Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, segue em coma; novo boletim foi divulgado

Um novo boletim sobre o estado de saúde da cantora Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, foi divulgado neste sábado (19). Segundo os médicos, ela segue em coma, mas sem possibilidade de doença infecciosa.

“Destacamos que após a investigação com exames complementares, foram afastadas doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade”, dizia o comunicado publicado no perfil da cantora e da banda no Instagram.