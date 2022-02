Paulinha Abelha é transferida para hospital em Aracaju; saiba detalhes

Paulinha Abelha, integrante do Calcinha Preta, foi transferida para o Hospital Primavera, em Aracaju, no fim da noite da última quinta-feira (17). Anteriormente, a cantora estava internada no Hospital Unimed Sergipe.

Segundo o último boletim divulgado pela assessoria, horas antes da transferência, Paulinha “evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma”.

Amigos e fãs da cantora se reuniram na frente do hospital para fazer uma corrente de oração durante a transferência. Veja o vídeo do momento:

Cantores da Calcinha Preta e fãs de Paulinha Abelha fazem corrente de oração https://t.co/gKNjYEmwxC pic.twitter.com/ks913UslwC — F5 News (@F5Sergipe) February 17, 2022

Mais informações no iBahia.com.