Paulinha Abelha revelou mal-estar dias antes de internação; veja vídeo

Internada na UTI desde domingo (13), Paulinha Abelha teve uma expressiva piora no estado de saúde segundo o boletim divulgado na quinta-feira (17) e encontra-se em coma no Hospital Unimed Sergipe.

Durante uma entrevista para o podcast “Podpah” no dia 9 de fevereiro, a cantora do “Calcinha Preta” revelou ter se sentido mal antes da entrevista com os colegas da banda.

“Eu senti um ‘passamento’, um desmaio (antes da entrevista). Mas nada que o Podpah não resolva, está tudo ótimo. Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali. Mas comi igual a uma lontra, ontem jantamos um sushi maravilhoso”, disse a cantora nos primeiros minutos da conversa.

Outros membros do grupo como Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver, também estiveram presentes no programa com Paulinha. Confira:

