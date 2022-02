Paulinha Abelha segue em coma e respira com suporte de aparelhos, diz boletim

De acordo com boletim médico divulgado na noite do último domingo (20), Paulinha Abelha segue em coma com quadro neurológico grave e respirando com a ajuda de aparelhos. A cantora do Calcinha Preta está internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 13 de fevereiro.

“Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue internada em unidade de terapia intensiva. No momento sustenta quadro neurológico grave, respirando com suporte de aparelhos e sem sinais clínicos de instabilidade hemodinâmica”, diz o boletim mais recente.

Transferência de hospital



Na última quinta-feira (17), a cantora apresentou melhora e conseguiu a transferência para o hospital Primavera, em Aracaju. Anteriormente, a cantora estava internada no Hospital Unimed Sergipe.

No momento da transferência, amigos e fãs da cantora se concentraram na frente do hospital para fazer uma corrente de oração pela melhora de Paulinha.

