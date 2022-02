Paulinha Abelha segue instável e necessitando de hemodiálise, diz boletim

A equipe de Paulinha Abelha publicou um novo boletim com o estado de saúda da cantora na tarde desta quarta-feira (23). Internada no Hospital Primavera, em Aracaju, a integrante do Calcinha Preta se manteve instável e realiza “exames para avaliação”.

“Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue internada em unidade de terapia intensiva. Mantém quadro neurológico inalterado em quadro de coma, sem necessidade de medicamentos para ajuste de pressão, respirando com suporte de aparelhos, mantendo a oxigenação adequada e necessitando de hemodiálise para ajuste de função renal. Segue realizando exames para avaliação e monitoramento contínuo das disfunções orgânicas (neurológica, hepática e renal)”, explica a nota oficial.

Coletiva de Imprensa

Através de uma coletiva de imprensa realizada na tarde da última terça-feira (22), os médicos responsáveis pelos cuidados com Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, falaram sobre o estado de saúde da cantora.

“Coma é uma condição reversível. Em nenhum momento falamos em morte cerebral. Existe o coma profundo, que traduz uma injúria encefálica severa, mas não existe o conceito de irreversibilidade ainda”, afirmou o médico Marco Aurélio.

Internada em UTI desde o dia 13 de fevereiro, Paulinha está em escala de Glasglow 3, o que seria a “mais grave escala do coma”.

