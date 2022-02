Paulinha Abelha terá dois velórios para o público se despedir; veja detalhes

Acontecerão em Sergipe dois velórios abertos ao público para a cantora Paulinha Abelha, que faleceu na noite desta quarta-feira (23). O sepultamento contará apenas com a presença dos familiares e amigos da vocalista de Calcinha Preta.

As informações foram divulgadas nas redes sociais de Silvânia Aquino na madrugada desta quinta-feira (24).”O velório será liberado para visitação dos fãs a partir das 7h de amanhã, quinta-feira (24), no Ginásio Constância Vieira (Aracaju/Sergipe) e das 9h às 14h, sexta-feira (25), no Ginásio de Esportes José Maria (Simão Dias/Sergipe). O sepultamento contará apenas com a presença dos familiares”, anunciou a artista.

Paulinha Abelha faleceu aos 43 anos de idade, em um hospital de Aracaju (SE). Ela estava internada desde o dia 11 de fevereiro. A cantora entrou em coma após uma piora no quadro de saúde, no dia 17 de fevereiro.

Nota oficial



O falecimento de Paulinha Abelha foi confirmado nas redes sociais da artista na noite desta quarta-feira (24).

“É com profunda tristeza que comunicamos que a nossa querida Paulinha Abelha nos deixou e partiu para o outro plano. Com certeza já está nos braços do Pai. Nenhuma palavra será suficiente para expressar o sentimento de imensurável de dor pela perda deste ser de luz. Muita honra para todos nós termos compartilhado a vida, a arte, a voz, a alegria, a amizade, o sorriso…

Tantos momentos que ficarão na lembrança de cada um de nós. Vá em paz! Paulinha respirava a sua família, a arte e cultura, os fãs, o palco… Ela era tão leve, que o seu pouso nesta existência foi breve. Mas o suficiente para polinizar amor e paz em abundância.

Foram 30 anos de carreira profissional e mais de duas décadas dedicadas a banda Calcinha Preta. E será eterna a sua colaboração na nossa música, na nossa vida. Paulinha fechou as cortinas aqui na Terra, hoje, para ir falar de música e amor lá no Céu. Por uma eternidade vamos lembrar desta doce criatura!”

