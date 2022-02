Paulo André é coroado sexto líder do BBB 22: saiba quem está no vip

Agora é oficial: Paulo André é coroado sexto líder do BBB 22. O brother conquistou a prova na manhã desta sexta-feira (25) ao lado de Pedro Scooby. Os dois decidiram no programa ao vivo quem conquistaria a liderança e quem ficaria somente com a imunidade.

Paulo escolheu para o vip: Scooby, Douglas, Arthur, Jade e Gustavo.

Já Arthur e Lucas foram os primeiros eliminados da prova de liderança e estão automaticamente no paredão. Relembre como será a dinâmica da semana:

A primeira dupla a deixar a prova está no paredão.

O paredão de domingo será triplo. O anjo imunizará uma pessoa e o líder indica outra. A casa será dividida em duplas, as mesmas de quinta-feira, e cada uma dará um voto em consenso no confessionário. O participante que fez dupla com o líder votará sozinho com peso dois.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com