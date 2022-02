Paulo André e Pedro Scooby vencem a prova do líder no ‘BBB 22’; saiba detalhes

Após mais de 7 horas de prova, Paulo André e Pedro Scooby venceram a prova do líder no “BBB 22”. Ambos ganharam R$10 mil e deverão decidir entre eles quem será o líder e quem ganhará a imunidade para passar mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Os dois venceram Jade e Laís que ficaram em segundo lugar na prova. A influenciadora foi vencida pelo cansaço e chegou a revelar que fez xixi nas calças enquanto tentava garantir a liderança pela terceira vez, por esse motivo acabou desclassificada da prova.

Foto: Reprodução/TV Globo

Vale lembrar que Arthur Aguiar e Lucas estão no paredão após serem os primeiros eliminados da prova do líder na madrugada desta sexta-feira (25). O ator entrou chateado na casa após a derrota e em conversa com Vyni revelou que estava “querendo ir para casa”.

