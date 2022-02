Paz selada? Douglas e Lais conversam: ‘página virada’

Douglas e Lais caminham para o fim da rivalidade no BBB 22. Os dois conversaram na madrugada desta terça-feira (22) e a médica negou que combinou votos no ator.

“É que as pessoas pensam que a gente do quarto (Lollipop) é muito unido, mas porque a gente tem uma conexão muito boa de amizade.Quando vocês saírem, vocês vão assistir e muita gente vai quebrar a cara com isso porque tem gente aqui que junta pra fazer complô”, começou a goiana.

Ela também aproveitou para alfinetar Arthur Aguiar. “Eu não sei em que momento ele começou a ter essa coisa contra mim, porque ele não era a minha primeira opção de voto. Entendeu? Tem pessoas pra ir antes”, declarou.

“Tá tudo tranquilo, viramos a página. Eu acho que eu falei pro Arthur ‘Eu acho que não vou mais na Laís não’, aí ele ‘É mesmo?’, aí eu ‘Não vou porque não é mais opção de voto.’ Não me sinto bem de tá trocando ideia com você, uma ideia sadia, e depois dar um voto lá”, rebateu o ator.

Os dois se abraçaram após o fim da conversa.

