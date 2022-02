PC encerra inquérito que investiga desaparecimento de jovem em São Sebastião

A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira, 24, que o inquérito aberto para investigar o caso de desaparecimento da jovem de 18 anos, Elen Karoline dos Santos, em São Sebastião, agreste alagoano, foi concluído e será encaminhado para o Ministério Púbico arquivar. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Renivaldo Batista, a irmã da jovem…

Divulgação

A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira, 24, que o inquérito aberto para investigar o caso de desaparecimento da jovem de 18 anos, Elen Karoline dos Santos, em São Sebastião, agreste alagoano, foi concluído e será encaminhado para o Ministério Púbico arquivar.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Renivaldo Batista, a irmã da jovem que a criou como filha, Eliene dos Santos, afirmou que Elen entrou em contato com a família por meio do instagram de uma sobrinha dizendo estar bem, mas que por enquanto não pretende retornar para casa dos familiares e com isso o inquérito será encerrado.

Entenda o caso

Elen Karoline dos Santos desapareceu no dia 4 de novembro do ano passado, quando saiu para ir a Escola, na cidade de São Sebastião, na região Agreste de Alagoas. Nesse mesmo dia ela deixou um bilhete para o companheiro, um vigilante identificado como Hélido dos Santos informando que estava indo embora.

O casal residia na casa dos sogros e, segundo testemunhas, vinha tendo discussões já que Elen Karoline exigia que Hélido alugasse uma casa para o casal.

Na noite que saiu de casa para ir a escola, Elen teria colocado algumas roupas dentro da bolsa. Ao ser questionada pelo companheiro, ela informou que iria doar as roupas e deixaria na casa de uma amiga. Ao retornar para o interior da residência, Hélido encontrou o bilhete de Elen:

“Estou indo embora. Não se preocupem, eu estou bem melhor sozinha. Siga sua vida que eu seguirei a minha. Mulher precisa de amor, carinho e atenção. Eu até tentava você só me recusava. Mas como você disse que eu poderia ir que você não ia atrás. Eu cansei, deixe minhas coisas com a Lena ou a Eliene, eu amo elas e minha mãe. Fique com a TV como forma de pagamento do celular que você me deu. Vai ser feliz só. Fui tchau vê se muda. Deus te abençoe”, dizia o bilhete deixado pela jovem.

A Polícia Civil estava investigando o caso desde então, ouvindo amigos, professores e familiares da jovem.