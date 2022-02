Pedro Scooby afirma que não votará em Lais e irrita Arthur

As especulações para o paredão deste domingo (20) segue na casa do BBB 22. Após afirmar para Douglas que votaria em Lais, Scooby voltou atrás e disse que a médica não era uma opção para ele, o que irritou arthur.

“Na Laís eu não vou votar, não, mano”, declarou o carioca. “Se ela pegar o líder, ela vai ‘tacar’ no teu braço. tá de sacanagem? Tá de brincadeira?”, rebateu Paulo André.

Arthur desabafou sobre o assunto com Tiago. “Tô put* comigo mesmo, que falo uma parada e depois acabo cedendo. Jurei na semana passada que ia jogar sozinho, ai eu cedo e no final sempre sou eu que me f*do”, ponderou o ator.

