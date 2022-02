Pedro Scooby critica Arthur Aguiar após discussão sobre ‘bullying’: ‘Achei ridículo’

O nome de Arthur Aguiar não sai da boca da maioria dos brothers do Big Brother Brasil durante esta semana. Para piorar, o ator discutiu com Pedro Scooby e Douglas, após eles fazerem piada com o lado competitivo do marido de Maíra Cardi. Acusado por Tiago Abravanel de fazer “bullying” com Arthur, o surfista entrou no quarto lollipop na tarde deste sábado (5) para explicar a situação.

“Eu queria explicar para todo mundo que me colocaram em uma situação muito ruim. Entendo que não foi a intenção do Tiago, mas, tipo assim, depois o que o Arthur fez me colocou em uma situação pior ainda”, desabafou Scooby. “E ele ficou calado, parecendo um pamonha, não fala nada, o Tiago teve que defender ele. Isso aí, se você quiser, eu falo na hora, porque eu achei ridículo”, desabafou o ex de Luana Piovani.

“O Tiago veio me pedir desculpas, porque ele errou com as palavras. Qual é a parada, eu nunca cheguei e falei mal de ninguém aqui, sempre foi para brincar”, completou.

Laís, Bárbara, Maria e Brunna ouviram a explicação de Scooby e concordaram com ele. “Ele não sabe brincar”, opinou Laís. “Pelo menos seja sujeito homem”, finalizou o surfista.

Scooby e Douglas precisarão ficar grudados com Arthur durante o Castigo do Monstro até domingo (6). Enquanto DG e o surfista pareceram levar o desafio na graça, o ator se manteve sério, mostrando desconforto com a situação.