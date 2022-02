Pedro Scooby e Paulo André vencem prova do anjo; Lina, Natália e Lucas estão no monstro

Pedro Scooby e Paulo André venceram a prova do anjo na tarde deste sábado (12), no “BBB 22”. Divididos em duplas, os brothers precisaram usar foco e agilidade para encher um recipiente de água e retirar a bolinha que estava no local.

Para além de escolher um participante para receber a imunidade, a dupla escolherá um dos dois para ganhar mais uma semana na casa sem poder receber votos nesse paredão, ou seja, serão duas imunidades. Scooby e P.A também ganharam R$10 mil e 10 anos de assinatura do Globoplay.

Para o monstro, Linn da Quebrada, Natália e Lucas ficaram com o castigo que consiste em duas fantasias de rolo de câmera e uma como a própria câmera. Os três ficarão assim até a votação no domingo (13).

Veja o momento da vitória dos brothers: