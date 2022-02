Pedro Scooby e Paulo definem alvo do paredão: ‘tá na lista’

Após conquistarem a prova de liderança na manhã desta sexta-feira (25), Pedro Scooby e Paulo André conversara sobre indicações para o paredão. O surfista e o atleta estão preocupados com o fato de Arthur e Lucas já estarem no paredão.

” Bom, depende, não dá pra gerar emoção, senão fod* os moleques que já estão no paredão. Tem uma lista aí.. Bom, tem a Lina, Jess”, declarou o atleta.

Já o ex de Piovani cogitou emparedar Larissa. “Quem fiquei pensando até agora, tipo, ela é um amor de pessoa, mas foi muito cômodo. Ela entrou ali no quarto na rede de amigos e ficou na proteção”, analisou.

Scooby ainda comparou o comportamento da paraibana com Gustavo, também ex-Casa de Vidro. “O Gustavo foi um cara que entrou e todo mundo virou as costas para o cara e depois virou de frente só por ele ter voltado do paredão”, ponderou.

