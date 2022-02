Pedro Scooby não verá os filhos no vídeo do Anjo no ‘BBB 22’, neste domingo (13)

Foto: Reprodução/TV Globo

Como de costume em toda edição do ‘BBB’, os vencedores da Prova do Anjo ganham um almoço especial e um vídeo de suas famílias e amigos. Porém, neste domingo (13), Pedro Scooby, vencedor desta semana, junto a Paulo André, não poderá ver os filhos no clipe.

No sábado (12), Boninho compartilhou um post dando os parabéns aos ganhadores do Anjo. Nos comentários, um internauta comentou: “Sonhando em ver a Luana Piovani com os filhos no almoço do anjo”. O diretor da atração respondeu ao comentário e revelou: “Ela não autorizou. Pedro Scooby não vai ver as crianças”.

Vale lembrar que Scooby já falou inúmeras vezes na casa que deseja ver os filhos, inclusive, ele afirmou que daria o seu máximo na prova para conseguir ver as crianças. Na manhã deste domingo, ele voltou a falar sobre isso. “Bom que agora eu vou dormir, fazer o Raio-X e dormir de novo para chegar mais rápido no Almoço do Anjo para ver meus filhos e a patroa”, comentou o surfista.

Veja a publicação de Boninho: