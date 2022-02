Pele negra: dermatologista indica cuidados com pele durante todo o ano

Com o verão e toda exposição ao sol que acontece no período, é natural ter um cuidado maior com a pele, cabelo e unhas também. Acontece que a rotina de cuidados deve permanecer durante todo o ano, inclusive, cada tipo de pele pede diferentes medidas a depender da estação. A médica dermatologista Marília Accioly apontou alguns cuidados específicos para peles negras ideais para o ano inteiro.

O primeiro ponto da especialista é, que apesar da pele negra ter mais proteção natural por causa da melanina, que faz com que a pele não seja tão predisposta a queimaduras solares, o uso do protetor solar é indispensável.

“Apesar da melanina agir como uma barreira reduzindo as ações dos raios solares, como um antioxidante, combatendo os radicais livres e diminuindo os sinais de envelhecimento, a abundância da produção dessa proteína facilita o surgimento de manchas na pele”, contou.

Dra. Marília alerta que embora a pele negra tenha uma incidência menor a desenvolver o câncer de pele, existem outros fatores que podem afetar a pele. “Por isso, precisa-se tomar cuidado com cosméticos e tratamentos agressivos à pele negra que provoquem inflamações mais profundas e posteriormente causem manchas”, orientou.

Com relação aos procedimentos estéticos que podem ser feitos, a dermatologista destaca que todos os procedimentos podem ser realizados. “Antes de tudo, o importante é fazer com um especialista com experiência e que saiba quais são as medidas a serem tomadas para este tipo de pele. Então, a utilização de botox, realização de preenchimentos, bioestimuladores e fios de sustentação podem ser realizados”, afirmou Marília.

Outro assunto muito buscado é o envelhecimento. A especialista afirma que, de fato a pele negra demora mais para apresentar os sinais do tempo e isso tem uma explicação: “a maior produção de colágeno e elastina garante uma pele mais firme, elástica e com menos tendência a linhas de expressão, vincos profundos e flacidez”.

Apesar dos benefícios naturais da pele negra, a médica chamou atenção para que haja um envelhecimento com mais qualidade. “O uso de bioestimuladores, aplicação de botox, o uso de filtros solares adequados e visita a um profissional para orientações específicas poderão potencializar o que a melanina faz naturalmente”, complementou.

