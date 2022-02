Pelé recebe alta de hospital após infecção; jogador segue tratando tumor no cólon

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 81 anos, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último sábado (26). O jogador estava internado tratando o tumor de cólon, identificado em setembro de 2021, e uma infecção urinária.

Segundo informações do g1, a infecção foi identificada após Pelé realizar exames de rotina, na última segunda-feira (21). O Rei do Futebol foi internado no dia 13 de fevereiro, e precisou ficar mais tempo na unidade médica por conta da descoberta.

Conforme o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (28), o jogador não apresenta mais a infecção e seguirá fazer o tratamento do tumor.

O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina. Após a detecção, o material foi encaminhado para análise patológica.

Pelé passou por cirurgia para retirar o tumor no no Hospital Albert Einstein.

