Pelo terceiro ano seguido, Bahia registra maior número de mortes violentas no Brasil

Segundo o Monitor da Violência, abril foi o mês mais violento em 2021, com 532 crimes. Em seguida está o mês de março, com 510 mortes violentas.

A região Nordeste registrou 8.430 mortes em 2021, o que representa uma queda de 9,18% em comparação com 2020, quando registrou 20.293. No ano passado, a Bahia foi responsável por 27,66% dos casos na região.

Em 2020, a Bahia também registrou a maior quantidade de mortes violentas. Em comparação com os dados do último balanço, o estado registrou uma queda de 3,4%, com 177 mortes a menos. No ano de 2020 foram 5.276 casos, sendo 5.107 homicídios dolosos, 104 latrocínios e 65 lesões corporais seguidas de morte.