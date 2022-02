Penedo sedia encontro regional sobre políticas públicas para crianças e idosos

Projeto Seades Com Você acontece na próxima quinta-feira, 24

Decom PMP

Gestores e técnicos da área de Assistência Social de sete municípios alagoanos têm agenda de trabalho marcada para Penedo na próxima quinta-feira, 24, data do projeto Seades Com Você.

O encontro é promovido pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), para atualização das políticas públicas direcionadas para a primeira infância e pessoa idosa.

O Seades Com Você também orienta e avalia as equipes das prefeituras sobre aspectos relacionados ao Programa Criança Alagoana (CRIA), Programa Criança Feliz e o Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa.

O projeto que está sendo executado de forma regionalizada acontece em Penedo no Theatro Sete de Setembro, a partir das 9 horas, para representantes das prefeituras de Feliz Deserto, Piaçabuçu, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, São Brás e Olho d’Água Grande.

A atualização também é direcionada para as equipes do CRAS, Programa Criança Feliz e integrantes de Conselho Tutelar do Direito da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Municipais da Criança e do Idoso.