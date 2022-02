Pensando em comprar uma casa? Conheça agora o crédito imobiliário Itaú

É preciso analisar minuciosamente para achar o financiamento certo, aquele que encaixa no seu perfil e também no seu orçamento. Após cotar todas as opções e optar pelo crédito imobiliário Itaú, o próximo passo é saber as condições do banco. E é sobre isso que o Notícias Concursos falará na matéria deste domingo (13).

Saiba quais são os processos necessários para o crédito imobiliário Itaú

Nesta matéria, saiba como são os trâmites do crédito imobiliário Itaú, quem são as pessoas que podem solicitar e toda a documentação necessária para realizar o financiamento. Então, hoje, finalmente, você terá as informações de que precisava para conquistar o seu imóvel.

Assim, leia: Limite do saque Caixa: saiba quanto se pode retirar do caixa eletrônico

Pois, para pedir o crédito ao banco para a aquisição da residência é preciso ter conta na instituição. Os juros do financiamento oscilam a depender da análise individual de crédito. Há a chance de financiar 90% da quantia total da residência em até 30 anos. Ademais, saiba mais sobre os passos do financiamento:

Primeiramente, faça uma simulação, mande sua proposta e aguarde. Essa análise pode demorar, em média, uma hora;

O segundo passo é a análise da documentação necessária;

Em seguida será necessária uma avaliação do local, e depois disso, o contrato será gerado para que se registre no cartório;

A quantia é disponibilizada em até 3 dias úteis depois do contrato ser registrado em cartório.

Alguns pontos são importantes de serem destacados em relação ao financiamento. O imóvel tem que custar até 1,5 milhão. As parcelas não devem comprometer mais que 30% da renda do solicitante. É necessário também não ter nenhuma restrição no nome. A pessoa precisa ser maior de idade e ser brasileiro.

Portanto, confira: Erro 603 Bradesco: conheça o que significa e as possibilidades de resolução do problema

Documentação necessária

Ademais, entre os documentos necessários estão:

Última declaração do Imposto de Renda, e caso seja casado, declaração do cônjuge também;

O IPTU do ano atual;

Matrícula da residência com o prazo de 30 dias;

Entre outros.

O financiamento é a maneira mais fácil de garantir o imóvel próprio e dar adeus ao aluguel. Assim, para garantir a aprovação do crédito, é necessário não ter dívidas em nome do solicitante e apresentar um bom histórico de relação com a instituição escolhida para financiar. Dessa forma, as taxas e condições serão muito mais atraentes.

Portanto, agora que você já sabe tudo sobre o crédito imobiliário Itaú, já pode dar início a busca pelo imóvel dos seus sonhos. Se você se enquadra nas opções acima, pode ir até uma agência e solicitar uma simulação ou fazer pelo próprio aplicativo da instituição.

Dessa forma, veja: Pix Saque e Pix Troco: você sabe como funcionam essas modalidades?