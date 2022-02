Pequim 2022: Cerimônia de Encerramento dos Jogos de Inverno acontece domingo (20)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim chegam ao fim no próximo domingo (20), e a partir das 9h (de Brasília), a narradora Natália Lara e os comentaristas Rafael Romano e Marcus Vinicius Schmidt acompanham ao vivo no sportv2 a Cerimônia de Encerramento desta edição.

A exibição na TV Globo será através de um compacto da festa logo depois do ‘Domingo Maior’, com Everaldo Marques na narração e Marcel Sturmer nos comentários.

O evento segue com cobertura pelos canais Sportv2, oito sinais disponíveis na plataforma para assinantes do Globoplay + Canais ao Vivo e mais de três horas diárias de madrugadas na TV Globo dedicadas a acompanhar o que de mais importante estivesse acontecendo na China.

Nesta sexta-feira (18), às 22h30, será a vez do quarteto brasileiro masculino acelerar no bobsled em sua estreia nestes Jogos. Acontecem também as semifinais do hóquei no gelo masculino, as finais do esqui estilo livre e as duas primeiras descidas de duplas no bobsled feminino.

