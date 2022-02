Perdeu tudo! O drama de Maria e Eli: veja o que rolou na festa do BBB 22

A Festa “Abravolândia” superou as expectativas dos telespectadores do Big Brother Brasil 22. É que, apesar de não terem rolado barracos, o clima esquentou bastante para muitos casais. Confira abaixo os principais acontecimentos da festa do líder Tiago Abravanel.

Foto: reprodução





1. Nova Hebe Camargo? Maria dá selinho em Bárbara



Maria e Bárbara surpreenderam os colegas de confinamento logo no comecinho da festa. É que as duas resolveram dar um selinho sem compromisso.

2. Beijão da noite: Maria e Eliezer

Maria e Eliezer deram continuidade à pegação que começaram na festa de sexta-feira (28). Os dois deram um beijão daqueles e ficaram juntinhos durante boa parte da noite. E é claro que o after não poderia faltar…

3. Até quando vamos esperar? A eterna novela de Jade e Paulo André

Se tem uma coisa que os telespectadores do BBB 22 estão ansiosos é pelo beijo de Jade Picon e Paulo André. Os dois aproveitaram a festa inteirinha juntos, e o clima que pintou era inegável. Falta só um empurrãozinho…

4. Os “dificultadores” de sexo x Eli e Maria

Maria e Eliezer foram embora da festa mais cedo com um objetivo: ter relações sexuais no quarto lollipop. Os dois receberam o apoio inicial de alguns participantes, como Vyni, que recomendou que o amigo tomasse banho antes.

Já Lais afirmou que poderia não ser uma boa ideia. O casal decidiu voltar atrás e desistiu da transa.