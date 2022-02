Performa Brasil abre vagas de emprego; veja cargos

A Performa Brasil, empresa especialista em vendas porta a porta no Brasil, abre vagas de emprego disponíveis para contratação de colaboradores especializados em diferentes áreas de atuação. Confira algumas informações e como se inscrever, abaixo!

Performa Brasil com vagas disponíveis em cidades brasileiras

A Performa Brasil está oferecendo novas oportunidades de emprego em diversas cidades onde possui unidades ativas. Acompanhe as vagas e todas as exigências colocadas pela empresa para se inscrever:

Vendedor Externo : ensino médio completo, possuir boa comunicação e vontade de aprender;

: ensino médio completo, possuir boa comunicação e vontade de aprender; Líder de Vendas Externas: ensino médio completo, possuir veículo próprio, experiência em vendas porta a porta e experiência em gestões de no mínimo dois anos.

As mesmas oportunidades estão disponíveis para serem preenchidas em diferentes cidades do país. É importante que os candidatos atentem-se no momento da inscrição, para o preenchimento correto da ficha cadastral na região em que reside ou em suas proximidades.

Para as vagas de Vendedor Externo, a companhia está oferecendo salários que podem chegar a R$3.000,00, além de auxílio alimentação, auxílio transporte, comissionamento, trilha de carreira dentro da companhia e plano de saúde coparticipativo.

Já para as oportunidades de Líder de Vendas Externas, os salários poderão chegar a R$3.450,00, além de benefícios que incluem locomoção, manutenção do veículo, alimentação, trilha de carreira e plano de saúde coparticipativo.

Como se candidatar

Os interessados em preencher as vagas abertas na Performa Brasil, deverão obrigatoriamente atender a todos os requisitos. Para realizar a inscrição, basta acessar a página de participação, e preencher todos os campos obrigatórios da ficha cadastral.

