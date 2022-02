Período Pombalino: 3 tópicos importantes

Período Pombalino: 3 tópicos de extrema importância sobre do tema

O termo “Período Pombalino” é utilizado em referência a um importante período de desenvolvimento das economia portuguesa e também da colônia brasileira.

Dessa maneira, não é de se surpreender que esse tópico seja tão cobrado pelas principais provas do país, como os vestibulares e a prova do ENEM.

Porém, como o assunto é muito o extenso, o artigo de hoje separou um resumo com 3 tópicos importantes sobre o Período Pombalino que provavelmente serão cobrados dentro da sua prova.

O que foi o Período Pombalino?

O Período Pombalino ocorreu entre os anos de 1750 e 1777, quando o trono de Portugal era ocupado pelo monarca D. José I e Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, ocupou o cargo de primeiro-ministro no mesmo país.

Marquês de Pombal foi fortemente influenciado pelas ideias do movimento iluminista e foi justamente com base nelas que ele decidiu adotar medidas administrativas para os problemas econômicos de Portugal e os do Brasil.

As medidas de Pombal

Como mencionado, Pombal decidiu implantar importantes medidas em Portugal e no Brasil. Dentre elas, podemos citar a expulsão dos jesuítas do Brasil. A medida foi pensada com o objetivo de expandir o controle sobre as áreas em que esses padres atuavam, conhecidas como “missões jesuíticas”.

Ainda, devemos citar também que as propriedades da Igreja Católica foram tomadas pelo governo português sob o comando de Pombal.

Por fim, devemos ressaltar também que Pombal queria desenvolver Portugal e também a economia brasileira. Assim, o primeiro-ministro decidiu criar escolas que não possuíssem nenhum tipo de administração religiosa, o que não acontecia na época. Isso porque, as instituições escolares dos anos anteriores ao Período de Pombal eram controladas pelos padres jesuítas e, consequentemente, pela Igreja Católica.

O Iluminismo

Na época de Pombal, ou seja, na segunda metade do século XVIII, o movimento iluminista vivia o seu auge no continente europeu.

Devido à expansão dos ideias iluministas por todo o continente, o Iluminismo passou a penetrar também as monarquias europeias, transformando-as definitivamente.

Dentre as principais contribuições do Iluminismo, podemos citar a expansão de ideias de progresso e a favor da ciência, bem como da ideia de despotismo esclarecido.

O déspota esclarecido era aquele monarca absolutista que havia sido influenciado pelos ideais iluministas. Pombal era um déspota esclarecido, apesar de não ser um rei, mas sim um primeiro-ministro.