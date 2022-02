Perrengue chique: Arthur Picoli desabafa após pagar R$ 3.4 mil em conta de luz

Arthur Picoli se mostrou indignado nas redes sociais nesta segunda-feira (21). O motivo? É que o galã se deparou com uma conta de energia no valor de R$ 3.437,36. Ele usou os stories para desabafar.

“Lembra quando eu falei para vocês que a conta de energia da minha casa tava muito cara? Em novembro deu R$800, dezembro deu R$940, mês passado deu R$1000 aí eu falei ‘Não, mil é o máximo que eles tem coragem de roubar de mim’. Aí eu chego hoje de viagem e vou botar no próximo story o valor, e novamente eu não estava em casa e vocês sabem”, comentou o ex-BBB 21.

Na última sexta-feira (18), o instrutor de crossfit também desabafou sobre um assunto sério nos stories do instagram. É que um jornal do ES usou erroneamente uma foto do ex-BBB ao noticiar o estupro de uma adolescente de 14 anos.

Leia mais sobre celebridades no iBahia.com