Perrengue: Maíra Cardi revela que foi flagrada nua por drone

Maira Cardi usou as redes sociais nesta terça-feira (22) para contar uma situação inusitada aos fãs. A coach revelou que foi flagrada pelada por um drone enquanto estava em casa. Ela estava deitada após tomar banho quando a situação aconteceu.

“Aí eu deitei na minha cama, arreganhei minha perna, arranquei as roupas, abri as pernas em frente a essa janela gigantesca e me aparece o quê? Um drone! Eu aqui pelada na minha cama e vem um drone. Aqui em casa, a gente não tem casa. A gente tem um reality. Só que a gente não recebe por isso. É isso, bom dia, Brasil”, relatou.

Recentemente, a coach usou as redes sociais para desabafar sobre um assunto sério: os ataques que a filha tem recebido.

“Esse é nosso triste mundo! É muito pensamento ruim. Não foi à toa que ela foi parar na UTI! Obrigada pelo carinho de quem manda energia positiva, orações e palavra bonita! Peço para que sempre coloquem ela na oração de vocês”, declarou na ocasião.

