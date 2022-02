Personalidades da Semana de 22 são homenageadas no Memorial da América Latina

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caricaturas gigantes de artistas ligados à Semana de Arte Moderna são exibidas nas pilastras do Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro, no Memorial da América Latina, na Barra Funda, em São Paulo.

A exposição lembra o centenário da Semana de Arte Moderna, evento que ocorreu em fevereiro de 1922, no Theatro Municipal de São Paulo, e é considerado o marco simbólico do movimento modernista no Brasil.