Pesquisa aponta liderança de Rui Palmeira para o Governo de Alagoas; confira os números

O ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira (PSD), lidera a corrida para o Governo de Alagoas, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Falpe.

Para a realização do levantamento, o instituto sugeriu os nomes de Rui Palmeira; do Senador Rodrigo Cunha (PSDB); do prefeito de Pilar, Renato Filho (MDB); e dos deputados estaduais Antônio Albuquerque (PTB) e Paulo Dantas (MDB). A pesquisa não inseriu os nomes do atual secretário de Segurança Pública, Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) e do atual prefeito de Maceió, JHC (PSB), entre outros possíveis candidato ao Palácio República dos Palmares.

De acordo com o levantamento, realizado com 2.994 pessoas de 4 a 11 de fevereiro, Palmeira tem 25% das intenções de votos. Ele é seguido de Rodrigo Cunha, com 20%. Antônio Albuquerque pontuou com 14%, seguido de Renato Filho (7,25%) e Paulo Dantas (5,75).

A pesquisa registrou ainda que, 16,25% dos eleitores ouvidos não votarão em nenhum dos nomes citados, assim como 11,75% não responderam ao levantamento.

CORRIDA AO SENADO

A pesquisa do Instituto Falpe sugeriu quatro nomes para a disputado à vaga alagoana no Senado Federal.

De acordo com o levantamento, o governador Renan Filho (MDB), com 40,5% das intenções de votos, tem ampla vantagem sobre os outros nomes. O senador Fernando Collor (PROS), que disputa a reeleição, apareceu em segundo lugar com 16%. O vereador por Maceió, Fábio Costa (PSB), pontuou com 7%, enquanto o deputado estadual, Davi Davino Filho tem 5,75%.