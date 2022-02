Pet no trabalho: Quais as vantagens?

Você já parou para pensar nos benefícios do pet no trabalho? Se ainda não, este é um bom momento para se refletir sobre o assunto e aderir a onda de trabalhar na companhia do seu melhor amigo.

Quer saber mais sobre essa proposta? Então acompanhe este texto até o fim!

Benefícios do pet no trabalho

São diversos os benefícios que o pet no trabalho. Inclusive, cada pessoa pode ser capaz de listar os seus próprios benefícios.

Por exemplo, para quem trabalha sozinho em casa, um pet pode ser uma companhia que espanta a solidão no trabalho remoto.

Para quem costuma ficar muito ansioso antes de uma reunião, o pet pode ser uma boa distração. E por aí vai.

Abaixo, portanto, listamos outras vantagens interessantes. Veja:

1. Promove o bem-estar dos colaboradores

Os colaboradores podem se sentir mais felizes e dispostos quando têm a companhia de um bichinho no ambiente de trabalho.

Afinal, quem ama animais sabe o quanto eles são capazes de alegrar qualquer ambiente, concorda?

Isso faz com que a qualidade de vida no trabalho e a sensação de bem-estar sejam aflorados, dia após dia. Vale a pena testar e observar os resultados!

2. Pode ser fonte de distração para momentos de estresse

Sabe quando há aqueles momentos de estresse intenso? Ou ainda, quando parece que a resposta para aquele problema não aparece de forma alguma? Pois bem, nessas horas o pet no trabalho pode ser uma boa pedida para descansar a mente e aliviar o estresse.

Isso porque o colaborador pode se levantar da cadeira e se distrair, brincando, sorrindo com o bichinho, etc. E tudo isso pode ser uma boa válvula de escape para quando o trabalho parecer estar com uma intensidade acima da média.

3. Pausas que promovem a criatividade e a produtividade

Sabemos que o nosso cérebro não é uma máquina e, portanto, ele não consegue se manter extremamente produtivo e criativo durante todo um dia. De tempos em tempos, a nossa mente “satura”, cansa e não consegue mais manter o foco e a concentração de antes.

Diante desses cenários, o pet no trabalho pode ajudar ainda mais no dia a dia corporativo. Isso porque quando o indivíduo fizer uma pausa e ir brincar com o bichinho, a mente irá se desligar dos problemas (mesmo que por um momento), além de que a sensação de bem-estar será aflorada.

Tudo isso enquanto você descansa o seu cérebro e dá um tempo para as ideias fluírem melhor. Como consequência, ao retornar o trabalho você estará “descansado” e pronto para pensar em uma solução mais criativa para determinado problema.

Além disso, essa pausa também pode fazer com que você se sinta muito mais energizado e pronto para concluir a sua lista de tarefas da melhor forma. Afinal, não há como ser produtivo sem nenhum tipo de pausa ou descanso, concorda?

Pense sobre isso e, se possível, que tal aderir a ideia de pet no trabalho e assim começar uma nova forma de se trabalhar?

Fonte: Notícias Concursos