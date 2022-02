Petrópolis: chega a 138 número de mortos na região serrana do Rio

O resgate de vítimas e as tentativas de encontrar sobreviventes ao temporal que atingiu Petrópolis, no Rio de Janeiro, continuam neste sábado (19). Até a manhã de hoje, foram confirmados 138 mortos, 191 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas.

Contudo, o número deve aumentar. De acordo com o g1, por volta das 12h30 bombeiros encontraram os corpos de uma grávida e de uma criança de dois anos.

As equipes estão atuando em três áreas principais, nos setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas. O posto de Comando Central está localizado no 15º Grupamento de Petrópolis.

Para este sábado, a previsão de chuva ao longo do dia na região. Desde sexta-feira a população do município está preocupada, após a volta da chuva. Sirenes no primeiro distrito chegaram a ser acionados, mas por volta das 21h30 parou de chover.