Piloto automático e saúde mental: Saiba os impactos

A relação entre piloto automático e saúde mental são bem evidentes quando paramos para pensar sobre esse assunto.

Porém, nem todo mundo está ciente dessa relação e, muitas vezes, vivem um vazio existencial sem saber que o problema está no piloto automático.

Por isso, neste texto trouxemos algumas reflexões importantes sobre o tema. Acompanhe e saiba mais!

Qual a relação entre piloto automático e saúde mental?

A relação entre piloto automático e saúde mental pode aparecer em diversas esferas de nossas vidas. E se essa atitude automática estiver presente tanto na vida pessoal, quanto profissional, as chances de o indivíduo ficar desmotivado e depressivo podem ser bem grandes.

Veja os apontamentos abaixo e saiba mais:

1. Seus sonhos ficam para depois

Agir no piloto automático é assinar um contrato mental para que os seus sonhos sejam deixados de lado. Você simplesmente “existe” no dia a dia, sem pensar em tudo o que deveria estar sendo feito para que os seus sonhos fossem, de fato, alcançados.

Você passa a deixar a sorte conduzir a sua vida, e muitas vezes cai em marés de azar que colocam tudo a perder. Esse cenário provoca fortes angústias e tristezas, afinal, quem é que gosta de ficar sem realizar os sonhos?

2. A vida fica sem propósito

Não ter um propósito de vida também pode ser algo complicado. Afinal, você estará apenas trabalhando com um foco na sua sobrevivência, e não nos planos que você tem para o futuro.

Tudo isso pode impactar negativamente o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. E aqui vemos, de forma intensa, a relação entre piloto automático e saúde mental.

3. O presente deixa de ser vivido e a ansiedade pode aparecer

Você deixa de viver o presente, e a sua mente fica vagando ou no passado ou no futuro. Isso tudo pode trazer crises de ansiedade, pois volta e meia você pode se dar conta de que as suas ações, hoje, são automáticas e não agregam valor real para a sua vida.

4. A vida apenas acontece

Sua vida começa a, simplesmente, acontecer de qualquer forma. E isso pode ser intensamente ruim para o bem-estar mental. Pois quem é que tem prazer em ver a vida perdendo o controle e seguindo caminhos indesejados? Pois é!

Acontece que atuar na vida apenas no piloto automático impede que você construa um futuro baseado no que realmente quer. Tudo o que acontece é consequência do automático – o que pode ser, muitas vezes, ruim.

5. A motivação pode deixar de existir

Quem consegue se sentir motivado, no dia a dia, se o dia de hoje não significa nada? Se ele é apenas mais um dia igual, em todos os detalhes, como tantos outros? Se você não consegue enxergar valor em tudo o que está fazendo? Pense sobre isso.

Fazer essa autoanálise é importante para entender a relação entre piloto automático e saúde mental e assim buscar novos planos e metas para a sua vida.

Seja dono da sua história e não permita que a vida aleatória dite o que você irá vivenciar a cada dia. Foque nos seus sonhos e objetivos, e batalhe por você. Assim você estará começando a cuidar mais da sua saúde mental.