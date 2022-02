Piovani sobre Scooby: ‘Diz que tem déficit de atenção, mas nunca foi diagnosticado’

Luana Piovani jura que não vê o “Big Brother Brasil 22”, mas ela sabe que o surfista Pedro Scooby, seu ex-marido, está com dificuldade de se concentrar no reality show. “Ô, gente, eu não assisto ao ‘BBB’. Só sei quando alguma coisa muito relevante entra no meu grupo de amigas e elas colocam lá pra gente tecer comentários. O que tenho visto é que ele anda meio desligado, ele some… Não é isso?”, comentou a atriz, por meio do Stories, no Instagram.

No mesmo post, Luana revelou que o comportamento “desligado” do ex-marido foi decisivo na decisão da separação. “Ele diz que tem déficit de atenção, mas acho que nunca foi diagnosticado. Não sei, não sei… Quando eu achei alguma coisa, eu me separei dele, porque, para mim, a conta não estava fechando”, contou a atriz.

“Acho que, enquanto se é namorado, essas coisas ficam meio irrelevantes, sabe? Acho que pesa mesmo quando se tem responsabilidades. Daí tem que ter comprometimento, porque tem muita coisa com filho. São três filhos: é muito horário, muita lição pra checar, muita coisa pra organizar, muito médico pra marcar… E aí…. Babau! Mas, do contrário, ele deve passar em brancas nuvens”, acrescentou Luana.

Luana e Pedro Scooby, que foram casados por oito anos, são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 5 anos, e Dom, de 10. Os dois vivem em Portugal, e mantêm a guarda compartilhada das crianças: a cada mês, os pequenos passam 15 dias com cada um dos pais. Com o acordo, nenhum deles precisa pagar pensão para ninguém.

“Quem eu poderia dizer que mais sente falta (do pai) é o Dom, que é o mais comparça do Pedro. Mas como o Dom é mais velho, ele está entendendo que o pai está num lugar que não vai sair tão cedo. Então ele não tem comentado muito. Quem tem realmente expressado a saudade é Lizoquinha. Ela já falou várias vezes, inclusive por duas vezes deu uma choradinha. Ela está com saudade do papai. Mas vai matar. Daqui a pouco ele sai. Graças a Deus”, afirmou Luana.

Na ocasião, Luana disse que encontrou um novo parceiro amoroso. E que está muito feliz, por isso. Sem revelar nomes, ela revelou que vive um relacionamento com um homem que “tem 70 anos e ao mesmo tempo 30”.